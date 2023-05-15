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''Erdoğan must go'' diyen The Economist'ten geri adım

''Erdoğan must go'' diyen The Economist'ten geri adım
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14 Mayıs seçimlerinden önce Twitter kapağına "Erdoğan gitmeli" yazan The Economist'ten geri adım geldi.

Seçimler öncesi The Economist'in sosyal medya hesabından "Erdoğan gitmeli" ifadesiyle verdiği mesaj çok tartışılmıştı. Bugün seçimler yakından takip edilirken derginin sosyal medya hesabında yaptığı değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

İngiliz The Economist dergisi, Twitter hesabındaki kapak fotoğrafıyla Türkiye'nin seçimlerine yönelik mesajlar vermişti. "Erdoğan gitmeli" ifadesinin de yer aldığı kapak fotoğrafına AK Parti'den sert tepkiler gelmişti.

 Derginin bu akşam itibarıyla çok tartışılan o kapak fotoğrafını değiştirdiği görüldü.

 

Etiketler İngiliz The Economist The Economist dergi kapak erdoğan must go
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