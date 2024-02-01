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Erdoğan, Nijer Başbakanı Lamine Zeine ile görüştü

Erdoğan, Nijer Başbakanı Lamine Zeine ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Lamine Zeine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılandı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lamine Zeine'yi kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı. Basına kapalı kabul sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Zeine çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Etiketler erdoğan nijerya başbakan
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