Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik mesajı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit edilişlerinin 7'nci yılında Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik için bir anma mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bölücü terör örgütünün alçak saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.
Eren’imizin, Ferhat Astsubay’ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."
Bölücü terör örgütünün alçak saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 11, 2024
Eren’imizin, Ferhat Astsubay’ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. pic.twitter.com/njH0OLLisy
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol