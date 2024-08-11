Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit edilişlerinin 7'nci yılında Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik için bir anma mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bölücü terör örgütünün alçak saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.

Eren’imizin, Ferhat Astsubay’ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."