  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan'dan Erkan Yolaç için taziye mesajı

Erdoğan'dan Erkan Yolaç için taziye mesajı

Erdoğan'dan Erkan Yolaç için taziye mesajı
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumuhurbaşkanı Erdoğan, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda ünlü sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Erdoğan paylaşımda, "Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler Erdoğan taziye mesaj
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hatay'da hasadı başladı: Tarlada 50 TL'ye satılıyor Hatay'da hasadı başladı: Tarlada 50 TL'ye satılıyor Marmaray’da korkunç olay: Raylara atlayarak canına kıydı Marmaray’da korkunç olay: Raylara atlayarak canına kıydı Borcu olana müjde: O borçların hepsi silinecek Borcu olana müjde: O borçların hepsi silinecek AK Parti'den Emniyet içi operasyonlar için aykırı ses AK Parti'den Emniyet içi operasyonlar için aykırı ses Mısır piramitlerinin binlerce yıllık gizemi çözüldü Mısır piramitlerinin binlerce yıllık gizemi çözüldü Bakan açıkladı: Bu tesislerde emeklilere yüzde 15 indirim yapılacak Bakan açıkladı: Bu tesislerde emeklilere yüzde 15 indirim yapılacak Türkiye'nin yeni tehdidi: Kaşıntıyla başlayıp intihara bile yol açabiliyor Türkiye'nin yeni tehdidi: Kaşıntıyla başlayıp intihara bile yol açabiliyor Kirasına yüzde 500 zam isteyen ev sahibi bir aileyi çoluk çocuk sokağa attı Kirasına yüzde 500 zam isteyen ev sahibi bir aileyi çoluk çocuk sokağa attı Fenomen ''cinsel terapist'' Buse Aydın'a ağır ceza Fenomen ''cinsel terapist'' Buse Aydın'a ağır ceza Polis memuru tartıştığı uzman çavuşu öldürdü Polis memuru tartıştığı uzman çavuşu öldürdü