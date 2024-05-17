Erdoğan'dan Erkan Yolaç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumuhurbaşkanı Erdoğan, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda ünlü sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Erdoğan paylaşımda, "Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.