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Erdoğan'dan Halil Umut Meler talimatı

Erdoğan'dan Halil Umut Meler talimatı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan hakem Halil Umut Meler'i telefon ile arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettip, bakanlara ivedilikle gerekenin yapılması talimatını verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AK Parti Milletvekili ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırı gerçekleştirdiği hakem Halil Umut Meler'i telefon ile arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ziyareti sırasında Meler ile telefonda görüştü. 

Ziyaretin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi:

"Artık konu mahkeme sürecinde. Sayın Cumhurbaşkanımız az önce telefonla görüştü. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Süreci takip ettiğini söyledi. Kınadığını belirtti. Kıymetli başhekimimizden de hakemle ilgili bilgileri aldı." 

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Erdoğan, Meler'e olayın ardından ilgili bakanlara ivedilikle gerekenin yapılması talimatını verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem hakem Meler'den hem de doktorlarından sağlık durumu ile ilgili son bilgileri de aldı.

BAŞHEKİM DURUMUNU ANLATTI

Başhekim Dr. Mehmet Yörübulut da Erdoğan'a Meler'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yörübulut, "Durumu gayet iyi, biraz tansiyonu yükselmişti, şimdi düşürmeye başladık. Olayın verdiği gerginlik gibi duruyor. Çünkü öncesinden tansiyonu yok. Sol gözündeki kanama küçülmeye başladı. Orada ufak bir çatlak var; ama bizi sevindiren beyinle ilgili herhangi bir olay olmamış. İç organlarına baktık, orada bir kanaması yok. Akşam üzeri taburcu etmeyi düşünüyoruz, belki de yarın sabaha kalacak" diye konuştu. 

Etiketler recep tayyip erdoğan taliamt halil umut meler
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