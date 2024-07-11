Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde art arda temaslar
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NATO Liderler Zirvesi için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle görüşmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına devam ediyor.
Zirve kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da bir araya geldi.
"ARABULUCULUK DAHİL HER TÜRLÜ GİRİŞİME HAZIRIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinde, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu belirtti.
MACRON İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç yer aldı.
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