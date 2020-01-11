Erdoğan'ın atadığı Başkan'dan Atatürk Havalimanı itirafı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sıkça tartışılan İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte, Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasının yankıları devam ediyor.

AK Parti iktidarında 5 yıl boyunca Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Hamdi Topçu, “Yerelden Globale THY’nin Yükseliş Dönemi” isimli kitabında, kapatılan Atatürk Havalimanı hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Eski Başkan Topçu, Atatürk Havalimanı'na ek pist yapılması durumunda uzun yıllar boyunca yeterli olacağını itiraf etti.

"YENİ HAVALİMANI, DAHA ÇOK TARTIŞILACAK"

İstanbul Havalimanı’nın yeri konusunda tereddütleri olduğunu belirten Topçu, “Yeni havalimanı projesi, Türkiye’nin finans enerjisinin azaltması bağlamında daha da çok tartışılacaktır. Ama ihaleyi alan şirketler açısından bir risk olduğunu düşünmüyorum.

Topçu ayrıca, İstanbul Havalimanı'nın tasarımının AVM mantığıyla yapıldığını belirterek, vatandaşların alışveriş mantığıyla mağazalara yönlendirildiğinin de altını çizdi.

Gazeteci İsmail Saymaz, eski THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’nun ilgili kitabından bölümler paylaştı.

İsmail Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “AK Parti döneminde 2010-2015 arasında Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Hamdi Topçu, geçen yıl yayınladığı kitabında, ‘Atatürk Havalimanına ek pist yapılsa 2030’a kadar yeterdi’ diyor. Topçu yeni İstanbul Havalimanı'nın gereksiz ve masraflı olduğunu belirtiyor” diye yazdı.