Esad rejiminin Neyrab askeri havaalanı kullanılamaz halde !

Türk Silahlı Kuvvetleri, tarafından Esed rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda Halep'teki Neyrab askeri havaalanı kullanılamaz hale getirildi. Bu üs, TSK ve sivillere karşı saldırı düzenleyen Esed rejimi uçaklarının kullandığı üs olarak ön plana çıkıyordu.

Geçtiğimiz perşembe günü Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 34 askerimiz şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bu acı gelişmenin arından Esed'e karşı Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Türk Ordusu, harekatta üst üste başarılı sonuçlar alıyor.

TSK'YA SALDIRI DÜZENLEYEN UÇAKLARIN KALKTIĞI ÜS VURULDU

Beşşar Esed rejiminin saldırılarına karşılık veren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejimin Halep'teki bir havaalanını kullanılamaz hale getirdi.

Halep kent merkezinin dış kesimlerindeki Neyrab askeri havaalanı, Esed rejiminin İdlib'deki TSK unsurlarına ve sivillere yönelik saldırılarda sıkça kullandığı üslerden biri olarak biliniyordu. TSK'nin dün SİHA'lar ve ateş destek vasıtalarıyla yaptığı vuruşların ardından Neyrab askeri havaalanı ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

REJİMİN HAREKET ALANI KISITLANDI

Rejim ordusu, önceki gün TSK tarafından hedef alınan Halep'in doğusundaki Kuveyras askeri havaalanındaki hava araçları ve ekipmanlarını Neyrab'a nakletmişti. Yerel kaynaklar, Neyrab askeri havaalanının kullanılamaz hale gelmesiyle rejimin hareket alanının biraz daha kısıtlandığını belirtti.