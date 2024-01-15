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Esenyurt'ta dehşet! 54 yaşındaki Yunan kadın çatıdan atlayarak intihar etti

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Esenyurt’ta 54 yaşındaki Eleni B. isimli kadın çatından atlayarak intihar etti.

Esenyurt’ta 54 yaşındaki E.B kadın yangın merdiveni ile çıktığı pasajın çatısından atlayarak intihar etti.

Olay, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Eleni Buluda (54), geldiği iş merkezinde bir iki tur attıktan sonra yangın merdivenlerini kullanarak üst katlara çıktı. Kadın daha sonra çatıdan kendini boşluğa bıraktı. Çevredeki vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İHA

Etiketler intihar esenyurt yunan
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