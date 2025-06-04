Eski bakan, milletvekili ve hukukçulardan ortak çağrı: Hukukun üstünlüğü askıda, adalet yara alıyor

Aralarında eski bakan, milletvekilleri, hukukçu ve akademisyenlerin bulunduğu 19 saygın ismin ‘Adalet çağrısı’ kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, çağrıcılardan; CHP kurucularından ve DSP’li eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Hakan Tartan, ‘Adalet; her zaman ve her yerde , herkese lazım. Türkiye demokrasi, barış ve özgürlüklerle taçlanmayı hak ediyor.Adalet kazanmaz; kazandırır. ‘ dedi.

Aralarında eski bakan, milletvekilleri, hukukçu ve akademisyenlerin bulunduğu 19 saygın ismin ‘Adalet çağrısı’ kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, çağrıcılardan; CHP kurucularından ve DSP’li eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Hakan Tartan, ‘Adalet; her zaman ve her yerde , herkese lazım. Türkiye demokrasi, barış ve özgürlüklerle taçlanmayı hak ediyor.Adalet kazanmaz; kazandırır. ‘ dedi.

Adalet çağrısı’nın toplumun her kesiminden destek almasının sevindirici olduğunu kaydeden Tartan, ‘Milletin değil, siyasetin üzerinde ölü toprağı var. Bu yaklaşım gelecek kuşaklara olumsuzluklar taşıyor. Oysa Türkiye toprağının her karışından bereket fışkıran bir ülke. Yeter ki, adalet, hukuk, barış ve liyakat olsun’ değerlendirmesinde bulundu.

Tartan’ın da imza koyduğu Adalet çağrısı şu mesajları veriyor: