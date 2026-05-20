  3. Eski milli futbolcu Ümit Karan hakkında hapis talebi

Güncelleme:

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında en az 10 yıl hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, geçtiğimiz 16 Ocak'ta tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, ünlü eski futbolcu hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Hazırlanan dosya, incelenmek üzere İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

"Ümit Karan bana uyuşturucu ikram etti"

İddianamede, Ş.N.Ö. adlı şahsın 14 Ocak 2026 tarihinde 'tanık' olarak alınan ifadesinde, "Ümit Karan isimli kişiyi tanırım. Kendisiyle 7 ay önce görüştük, yaklaşık 3 kez uyuşturucu madde kullandık. Ümit Karan'a asla uyuşturucu madde getirmedim. Ümit Karan kendisi uyuşturucu madde getirip bana ikram etti, bunun karşılığında herhangi bir şekilde ücret ödemedim" şeklinde beyanda bulunması üzerine soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.

"Kesinlikle uyuşturucu madde ikram etmedim"

İddianamede, soruşturma üzerine Ümit Karan'ın Bakırköy'de bulunan evinde yapılan aramada herhangi suç veya suç unsuruna rastlanılmadığı belirtildi. Şüpheli Karan'ın iddianamede yer alan savcılık ifadesi ise, "Ben uyuşturucu madde kullanmadım. Herhangi bir şekilde kimseye de uyuşturucu madde vermedim. Geçmişte yurt dışında ne olduğunu bilmediğim bir şey kullandım. Herhangi bir şekilde hiçbir kıza uyuşturucu madde vermedim. Ş.N.Ö. isimli kişiyi tanırım. Kendisiyle ilişkim olmuştur. Ancak kendisine uyuşturucu verme gibi bir durum asla olmamıştır. Bu şahıs ile ilişkimde sıklıkla kavga etmemizden dolayı böyle bir şey söylemişse kabul etmiyorum. Ben dışarıda kimseye uyuşturucu madde ikram etmedim. Göstermiş olduğunuz whatsapp görüşmesindeki fotoğraf bana aittir. Kesinlikle uyuşturucu madde ikram etmedim. T.Ü. isimli şahsı 20 yıldır tanımaktayım. İlk tanıştığım zaman sinemada müdür olarak görev yapmaktaydı, şu an tekstil işi ile uğraşmaktadır. Kendisinin uyuşturucu satıp satmadığını bilmiyorum. G.G. isimli şahsı tanırım. Kendisiyle 4 yıl önce tanıştık. Arada bir yemek yemişliğimiz olmuştur. Bana uyuşturucu madde vermediler, kız arkadaşıyla arasında nasıl bir ilişkisi var bilmiyorum. N.İ. isimli kişi de yanlış hatırlamıyorsam G.G.'nin kız arkadaşı diye biliyorum. Aramızda uyuşturucu madde ile ilgili herhangi bir ilişki olmamıştır. Ş.N.Ö. isimli kişiyle bu kişilerin iletişimleri devam etmiş olabilir. R.K. isimli kişiyi tanırım. Kendisiyle yaklaşık 2 yıl önce tanıştık, kendisini müzisyenim diye tanıttı, aramda uyuşturucu madde ilişkisi olmadı. Ş.N.Ö. ile tanıştığımda kendisi benim arkadaşlarıma da sevgililik teklifi etmişti. Ben bu kızdan kaçmaya çalışıyordum. Aramızda duygusal bir ilişki olmuştur ancak kendisine uyuşturucu madde vermedim" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu madde tespit edildi

İddianamede, tanık Ş.N.Ö.'nün beyanlarının doğruluğunun teyidi amacıyla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, hem Ş.N.Ö.'nün, hem Ümit Karan'ın uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden 'kokain' isimli uyuşturucu kullandığının tespit edildiği vurgulandı. Öte yandan, Ümit Karan'ın vücut örneklerinde tespit edilen kokain maddesini 3 farklı zamanda bir kullanıcıya temin etmek, sağlamak, başkasına vermek suretiyle üzerine atılı suçu zincirleme şekilde işlediği de iddianamede yer aldı.

İddianamede, şüpheli Ümit Karan hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, satın alma' suçuna istinaden, 10 yıldan az olmamak kaydıyla cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İHA

Etiketler ümit karan uyuşturucu
