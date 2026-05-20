''Bay Kemal'' sürpriz video ile geri döndü: ''Bay Kemal eğilip bükülmez, iftiralarınız vız gelir!''

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı video ile siyasette "kirlenme ve haram" uyarısında bulundu. Temiz siyaset vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, CHP'yi ulu bir çınara benzeterek, "Bu gölge haramın sığınağı olamaz" dedi.

Başkent siyasetinde sıcak saatler yaşanırken, Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı son video mesajı Ankara kulislerini hareketlendirdi. "Temiz siyaset" ve "ahlak" temaları üzerine kurduğu konuşmasında oldukça net mesajlar veren Kılıçdaroğlu, hem siyaset kurumuna hem de parti içine yönelik çarpıcı uyarılarda bulundu.

"Siyaseti Temiz Tutmak Namus Borcudur"

Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun toplumun ekonomik sıkıntıları ile siyasetteki yozlaşma arasında kurduğu bağ dikkat çekti. Bir milletin geleceğinin siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekilleneceğini vurgulayan deneyimli siyasetçi, "Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker" diyerek, siyasette şeffaflığın bir namus borcu olduğunun altını çizdi.

Atatürk'ün Kutsal Emaneti: "Ruhaniyete İhanet Olmaz"

Açıklamasının odak noktasına Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel misyonunu yerleştiren Kılıçdaroğlu, partiyi salt bir siyasi organizasyon olarak değil, milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesi olarak tanımladı. Darbeler gören, kapatılan ancak asla boyun eğmeyen CHP'yi "koca bir çınar" olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, kurucu lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e atıfta bulunarak partinin kişisel bir miras değil, kirletilemez kutsal bir emanet olduğunu belirtti.

"Bay Kemal Eğilip Bükülmez, İftiralarınız Vız Gelir"

Mesajının son bölümünde kendisine yönelik eleştirilere, beklentilere ve olası tehditlere meydan okuyan Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal" kimliğine sığınarak kişisel duruşunu bir kez daha özetledi. "Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez" diyen eski genel başkan, gerektiğinde iç muhasebe ve arınmanın yapılabileceğini ancak ulu çınarın gölgesinin haram ve kirlenmişliğin sığınağı olamayacağını vurguladı.

70 yılı aşkın ömrünü adalet kavgasına adadığını ve boğazından tek bir haram lokma geçmediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. İftiralarınız da, tehditleriniz de vız gelir. Yolumuz dürüstlükten ayrılmasın, rehberimiz vicdanımız olsun" sözleriyle siyasetteki dürüstlük kavgasını sürdüreceğinin sinyalini verdi.

İHA