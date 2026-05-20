  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. ''Bay Kemal'' sürpriz video ile geri döndü: ''Bay Kemal eğilip bükülmez, iftiralarınız vız gelir!''

''Bay Kemal'' sürpriz video ile geri döndü: ''Bay Kemal eğilip bükülmez, iftiralarınız vız gelir!''

Güncelleme:

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı video ile siyasette "kirlenme ve haram" uyarısında bulundu. Temiz siyaset vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, CHP'yi ulu bir çınara benzeterek, "Bu gölge haramın sığınağı olamaz" dedi.

Başkent siyasetinde sıcak saatler yaşanırken, Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı son video mesajı Ankara kulislerini hareketlendirdi. "Temiz siyaset" ve "ahlak" temaları üzerine kurduğu konuşmasında oldukça net mesajlar veren Kılıçdaroğlu, hem siyaset kurumuna hem de parti içine yönelik çarpıcı uyarılarda bulundu.

"Siyaseti Temiz Tutmak Namus Borcudur"

Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun toplumun ekonomik sıkıntıları ile siyasetteki yozlaşma arasında kurduğu bağ dikkat çekti. Bir milletin geleceğinin siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekilleneceğini vurgulayan deneyimli siyasetçi, "Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker" diyerek, siyasette şeffaflığın bir namus borcu olduğunun altını çizdi.

Atatürk'ün Kutsal Emaneti: "Ruhaniyete İhanet Olmaz"

Açıklamasının odak noktasına Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel misyonunu yerleştiren Kılıçdaroğlu, partiyi salt bir siyasi organizasyon olarak değil, milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesi olarak tanımladı. Darbeler gören, kapatılan ancak asla boyun eğmeyen CHP'yi "koca bir çınar" olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, kurucu lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e atıfta bulunarak partinin kişisel bir miras değil, kirletilemez kutsal bir emanet olduğunu belirtti.

"Bay Kemal Eğilip Bükülmez, İftiralarınız Vız Gelir"

Mesajının son bölümünde kendisine yönelik eleştirilere, beklentilere ve olası tehditlere meydan okuyan Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal" kimliğine sığınarak kişisel duruşunu bir kez daha özetledi. "Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez" diyen eski genel başkan, gerektiğinde iç muhasebe ve arınmanın yapılabileceğini ancak ulu çınarın gölgesinin haram ve kirlenmişliğin sığınağı olamayacağını vurguladı.

70 yılı aşkın ömrünü adalet kavgasına adadığını ve boğazından tek bir haram lokma geçmediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. İftiralarınız da, tehditleriniz de vız gelir. Yolumuz dürüstlükten ayrılmasın, rehberimiz vicdanımız olsun" sözleriyle siyasetteki dürüstlük kavgasını sürdüreceğinin sinyalini verdi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'de de merakla beklenen Skoda'nın en erişilebilir elektrikli SUV'u tanıtıldı
Türkiye'de de merakla beklenen Skoda'nın en erişilebilir elektrikli SUV'u tanıtıldı
Selena Gomez'den hakkında şoke eden 4 saatlik +18 film iddiası!
Selena Gomez'den hakkında şoke eden 4 saatlik +18 film iddiası!
Türkiye geneline kuvvetli sağanak alarmı! Tüm yurt genelinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor
Türkiye geneline kuvvetli sağanak alarmı! Tüm yurt genelinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor
Kadıköy'de 8-0'lık tarihi zafer: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Şampiyonluk kupasını kaldırdı
Kadıköy'de 8-0'lık tarihi zafer: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Şampiyonluk kupasını kaldırdı
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın, gümüş ve borsa için yatırımcılara ''büyük çöküş'' uyarısı
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın, gümüş ve borsa için yatırımcılara ''büyük çöküş'' uyarısı
Hande Erçel oyunculuktan modaya transfer oldu, kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı
Hande Erçel oyunculuktan modaya transfer oldu, kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı
Survivor'da elenen isim belli oldu, oylamasız yeni dönem de başladı!
Survivor'da elenen isim belli oldu, oylamasız yeni dönem de başladı!
İstanbul'da 1 günlük tatil çileye dönüştü: Adım atacak yer kalmadı!
İstanbul'da 1 günlük tatil çileye dönüştü: Adım atacak yer kalmadı!
Etiketler kemal kılıçdaroğlu CHP temiz siyaset kılıçdaroğlu sosyal medya video parti içi muhasebe Cumhuriyet Halk Partisi siyaset Bay Kemal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Daltonlar''dan mahkeme başkanına tehdit: ''Biz de senin sülalendeki erkekleri alacağız'' ''Daltonlar''dan mahkeme başkanına tehdit: ''Biz de senin sülalendeki erkekleri alacağız'' Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu! Depremi çevre iller de tüm şiddetiyle hissetti! Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu! Depremi çevre iller de tüm şiddetiyle hissetti! Hande Erçel oyunculuktan modaya transfer oldu, kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı Hande Erçel oyunculuktan modaya transfer oldu, kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı Türkiye'de yaz tatili sezonu açıldı: Plajda 1 gün geçirmenin maliyeti dudak uçuklattı! Türkiye'de yaz tatili sezonu açıldı: Plajda 1 gün geçirmenin maliyeti dudak uçuklattı! Türkiye'de de merakla beklenen Skoda'nın en erişilebilir elektrikli SUV'u tanıtıldı Türkiye'de de merakla beklenen Skoda'nın en erişilebilir elektrikli SUV'u tanıtıldı Yaklaşan tehlike öncesi esnaf alarmda: Kum torbalarıyla barikat kurdular Yaklaşan tehlike öncesi esnaf alarmda: Kum torbalarıyla barikat kurdular Southampton men edildi, Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde rakip değişti! Southampton men edildi, Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde rakip değişti! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından korkutan açıklama Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından korkutan açıklama Osmanlı'nın İngiltere'de doğup büyüyen torunlarının son hali ortaya çıktı Osmanlı'nın İngiltere'de doğup büyüyen torunlarının son hali ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Bak'a müdahale: ''Sürpriz deme, kazanacağız de!'' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Bak'a müdahale: ''Sürpriz deme, kazanacağız de!''
Türkiye geneline kuvvetli sağanak alarmı! Tüm yurt genelinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor Türkiye geneline kuvvetli sağanak alarmı! Tüm yurt genelinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın, gümüş ve borsa için yatırımcılara ''büyük çöküş'' uyarısı Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın, gümüş ve borsa için yatırımcılara ''büyük çöküş'' uyarısı Ünlü oyuncu tiyatro sahnesinde kaza geçirdi; hastaneye kaldırılarak apar topar ameliyat oldu Ünlü oyuncu tiyatro sahnesinde kaza geçirdi; hastaneye kaldırılarak apar topar ameliyat oldu Kadıköy'de 8-0'lık tarihi zafer: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Şampiyonluk kupasını kaldırdı Kadıköy'de 8-0'lık tarihi zafer: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Şampiyonluk kupasını kaldırdı Ümit Özdağ'dan YSK gecesi itirafı: ''Kılıçdaroğlu 'silahlı adamlar var' diyerek yürümedi'' Ümit Özdağ'dan YSK gecesi itirafı: ''Kılıçdaroğlu 'silahlı adamlar var' diyerek yürümedi'' İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi Finali alarmı! Çok sayıda yol trafiğe kapatıldı İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi Finali alarmı! Çok sayıda yol trafiğe kapatıldı 26 milyar TL'lik dev projede start verildi: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek 26 milyar TL'lik dev projede start verildi: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek Selena Gomez'den hakkında şoke eden 4 saatlik +18 film iddiası! Selena Gomez'den hakkında şoke eden 4 saatlik +18 film iddiası! Survivor'da elenen isim belli oldu, oylamasız yeni dönem de başladı! Survivor'da elenen isim belli oldu, oylamasız yeni dönem de başladı! 15 kişi can vermişti... Korkunç uçak kazasının görüntüleri çıktı! 15 kişi can vermişti... Korkunç uçak kazasının görüntüleri çıktı!