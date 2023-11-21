Eski ÖSYM Başkanı Demir için istenen ceza belli oldu

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçlarından 18 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Demir katılmadı. Mahkeme başkanı dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra Cumhuriyet savcısına mütalaasını sunması için söz verdi. Savcı, sanığın üzerine atılı 'Görevi kötüye kullanma' suçunun örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek, Demir'in 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Demir'in avukatı da esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Demir'e esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için ek süre verilmesine hükmedip, duruşmayı 15 Şubat 2024'e erteledi.

DHA