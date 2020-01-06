Eski ÖSYM Başkanı Demir iddianamesinden ''SIR'' çıktı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında FETÖ üyeliği suçundan açılan davanın iddianamesinde dikkat çekici bir ayrıntı yer aldı. Soruşturma kapsamında, oluşturulan bilirkişi heyeti, 20 Aralık 2016 tarihinde, “FETÖ üyeleri tarafından soruların hukuka aykırı olarak alındığı ve örgüt üyelerine verildiği” iddiasını araştırmak için ÖSYM’nin kozmik odası olarak nitelendirilen Soru Hazırlama ve Geliştirme Başkanlığında bulunan bilgisayarlardan incelemek yapmak için gitti.

Ancak ÖSYM yetkilileri, ÖSYM Teşkilat Kanunu gereğince söz konusu yerlerde inceleme yapılabilmesi için “Bakanlar Kurulu izni gerektiği” bilirkişi heyeti ve savcılığa bildirildi. Soruşturma kapsamında 27 Aralık 2016 tarihinden Bakanlar Kurulu, bilirkişi heyetinin, ÖSYM’nin kozmik odasındaki bilgisayarlarda inceleme yapabilmesine izin verdi. Bakanlar Kurulu kararının ardından Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda, söz konusu bilgisayarların incelemesi yapılabildi.

‘SIR’ ÇÖZÜLDÜ’

İddianamede, soruşturma kapsamında ÖSYM’den geçmiş yıllardaki sınav sorularının nasıl sızdırıldığının ortaya çıkabilmesi için ÖSYM merkezindeki bilgisayar sistemleri üzerinden Bakanlar Kurulu kararı uyarınca inceleme yapılarak rapor hazırlandığı belirtildi. İddianamede yer verilen raporda, 58 adet sanal 1 adet fiziksel sonucu üzerinden delil incelemesi yapıldığı anlatılarak, “Soru hazırlama birimine ait sanallaştırma ortamında bulunan sanal sunucular üzerinde Bakanlar Kurulu kararı gereğince ön inceleme yapılarak öncelikli olarak delil içerme olasılığı yüksek olan sanal sunucular aynı sistem üzerine klonlanmış olup (dolayısıyla inceleme komisyonu adlı kullanıcıya ait olan işlemlere dair kalıntılar görülebilir) klonlanan sanal sunucu dosyaları DELL marka bilgisayar kullanılarak kopyalanıp FTK Imager programı ile imajları alınarak inceleme işlemlerine başlanmıştır. Sınavda çıkacak soruların SIR cihazına yüklenmesi aşamasında bir kopyalarının da ayrıca ele geçirilerek kurum dışına çıkarılabilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir” denildi.

15 TEMMUZ’DAN SONRA SORULAR ŞİFRELENDİ

İddianamede, “15 Temmuz sonrası meydana gelen gelişmelerle birlikte Eylül ayından itibaren 15 Temmuz öncesi yazılmış ve herhangi bir sınavda kullanılmak üzere matbaaya götürülmüş tüm soruların hiçbir sınavda kullanılmayacak şekilde filtrelendiği” belirtildi.