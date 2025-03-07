Eski Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'na yenidoğan sorgusu

TBMM’de “Yenidoğan Çetesi ve Bebek Ölümleri’’ ile ilgili olarak kurulan Araştırma Komisyonunda, AKP’li Sağlık eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun da ifadesine başvurulması istendi.

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi ile ilgili olarak TBMM komisyonunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sözcü gazetesinden Zekeriya Albayrak'ın haberine göre bebek ölümleri ile ilgili TBMM Komisyonu toplantısında konuşan CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun komisyonda mutlaka dinlenmesi gerektiğini vurguladı ve “Atanmış hiçbir kimsenin seçilmişlerin üzerinde olmadığına, bu Komisyonun üzerinde olmadığına inanıyorum. Sağlık Bakanı ve hastanesi kapanan eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da buraya gelmeli, dinlenmeli, bize bilgi vermeli’’ dedi.

“Yenidoğan Çetesi’’ olayına haksız kazanç elde eden 10 özel hastanenin adı karışmış ve bu hastaneler mühürlenerek ruhsatları iptal edilmişti. Bunlar arasında eski Sağlık Bakanı Müezzinoğlu’nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hospital da yer almıştı. Komisyon toplantısında konuşan Diyarbakır Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Sabahattin Ertuğrul da bebek ölümlerindeki artışa neden olarak özel hastanelerin yaygınlaşması olduğunu belirtti.

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