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Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür vefat etti

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür vefat etti
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Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür (79), tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Anavatan Partisi (ANAP) döneminde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevinde bulunan, 17, 18, 19, 20 ve 21'inci dönem ANAP Ordu Milletvekili Şükrü Yürür, kronik rahatsızlıkları nedeniyle bir süre önce Ankara'da tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Yürür, bugün vefat etti. Şükrü Yürür, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek olan törenin ardından cumartesi günü Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verilecek.

Etiketler eski bakan ticaret şükrü yürür
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