Esnaftan İYİ Partili vekillere tepki: Paramızı ödeyin

Yozgat’ta milletvekili seçimleri sırasında yapılan reklam çalışmaları sonrası İYİ Partili milletvekilinden parasını alamadığını iddia eden esnaf böyle tepki gösterdi.

Yozgat’ta bir esnaf, milletvekili seçimleri sırasında yapılan reklam çalışmalarının karşılığında İYİ Parti milletvekilinden parasını alamadığını iddia etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kente geldiğini öğrenen esnaf, geçiş güzergahlarına ve bir binanın çatısına pankart asarak tepkisini dile getirdi. İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar’dan parasını alamadığını öne süren esnafın astığı pankartta, “Borcunuzu ödeyin. Milletvekili seçimlerinde yapılan reklam çalışmalarını Lütfullah Kayalar ödemedi. Paranızı ödeyin” ifadeleri yer aldı.