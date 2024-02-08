  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Esnaftan İYİ Partili vekillere tepki: Paramızı ödeyin

Esnaftan İYİ Partili vekillere tepki: Paramızı ödeyin

Esnaftan İYİ Partili vekillere tepki: Paramızı ödeyin
Güncelleme:

Yozgat’ta milletvekili seçimleri sırasında yapılan reklam çalışmaları sonrası İYİ Partili milletvekilinden parasını alamadığını iddia eden esnaf böyle tepki gösterdi.

Yozgat’ta bir esnaf, milletvekili seçimleri sırasında yapılan reklam çalışmalarının karşılığında İYİ Parti milletvekilinden parasını alamadığını iddia etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kente geldiğini öğrenen esnaf, geçiş güzergahlarına ve bir binanın çatısına pankart asarak tepkisini dile getirdi. 

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar’dan parasını alamadığını öne süren esnafın astığı pankartta, “Borcunuzu ödeyin. Milletvekili seçimlerinde yapılan reklam çalışmalarını Lütfullah Kayalar ödemedi. Paranızı ödeyin” ifadeleri yer aldı. 

Etiketler iyi parti esnaf tepki
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AYM Başkanı'ndan Erdoğan'ın önünde dikkat çeken ifadeler AYM Başkanı'ndan Erdoğan'ın önünde dikkat çeken ifadeler Şevval Şahin ''mafya eşi" oldu... Şevval Şahin ''mafya eşi" oldu... TCMB'den kredi kartı harcamalarına kısıtlama sinyali TCMB'den kredi kartı harcamalarına kısıtlama sinyali Yakıt tipine göre işte Ocak ayında Türkiye'nin en çok satan otomobilleri Yakıt tipine göre işte Ocak ayında Türkiye'nin en çok satan otomobilleri 2024 fitre bedeli belli oldu 2024 fitre bedeli belli oldu Yeşilçam filmlerinin çekildiği tarihi Darcan Köşkü restore edildi Yeşilçam filmlerinin çekildiği tarihi Darcan Köşkü restore edildi Emeklinin bayram ikramiyesi için 3 formül masada! Kaç lira olacak? Emeklinin bayram ikramiyesi için 3 formül masada! Kaç lira olacak? 4 ilin nüfusunu geçti! İşte Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 4 ilin nüfusunu geçti! İşte Türkiye'nin en kalabalık mahallesi Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti sonunda isyan etti: Çok sıkıldık Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti sonunda isyan etti: Çok sıkıldık Rapor alıp tatile gidince kovuldu! AYM son noktayı koydu Rapor alıp tatile gidince kovuldu! AYM son noktayı koydu