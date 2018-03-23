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  3. 23 Mart 2018 13:20

Evi ateşe verdi, eşya attı ve bileklerini kesti !

Kahramanmaraş'ta ailevi nedeniyle evi ateşe veren Emine K., yangının söndürülmesinin ardından eşyaları dışarı atıp bileklerini kesti.

Evi ateşe verdi, eşya attı ve bileklerini kesti !
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Kahramanmaraş'ta ailevi nedenlerle bunalıma girip evi ateşe veren Emine K., yangının söndürülmesinin ardından bu kez de eşyaları dışarı atarak bıçakla bileklerini kesti. Emine K., polisin 4,5 saat süren ikna çabasının sonunda bıçağı bıraktı.

Olay, dün Yirmiikigün Mahallesi'nde meydana geldi. Ailevi sorunlar yaşadığı iddia edilen Emine K., apartmanın ikinci katında oturduğu evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, Emine K., televizyon ve çeşitli eşyaları dışarı attı, ardından da pencereye çıkarak elindeki bıçakla bileğini kesmeye başladı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin tüm ikna çabalarına karşın sakinleşmeyen kadın, çevredekilere bağırmaya devam etti. Evin içinde ateş de yakan Emine K.'nın saatlerce sakinleşmesini bekleyen ekipler, apartmanında önünden bir an olsun ayrılmadı.

Emine K., polisin 4,5 saat süren ikna çabalarının sonunda bıçağı bıraktı. Emine K., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

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