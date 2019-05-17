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  3. 17 Mayıs 2019 20:00

Evini yaktı, aracını uçurumdan atıp intihar etti !

Osmaniye'de bir kişi evini yakıp kendi aracını uçurumdan aşağıya attı. Daha sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi. Yakınları karnından vurulmuş halde buldu.

Evini yaktı, aracını uçurumdan atıp intihar etti !
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Bünyamin Ç., evini yakıp, kendisine ait aracı uçurumdan yuvarladıktan sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi.

Olay, Osmaniye Düziçi'ne bağlı Yarbaşı beldesi Karacaören Mahallesi Mezitli Yaylası'nda meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öne sürülen Bünyamin Ç. (47), evini ateşe verip, aracını da uçurumdan yuvarladı. Bünyamin Ç., daha sonra kendisine ait ruhsatsız tek kırma av tüfeğiyle karın bölgesine ateş etti.

Yakınlarınca Mezitli Yaylası'nda karnından vurulmuş bulunan Bünyamin Ç. için sağlık ekibi istendi.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Bünyamin Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bünyamin Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bünyamin Ç.'nin intiharıyla soruşturma başlatıldı. 

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