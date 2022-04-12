Fabrikada dehşeti yaşatmıştı: Asitli saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki tekstil fabrikasında borç meselesinden çıkan tartışmada iplik tedarikçisi Halil P. (41), fabrika ortaklarından Muzaffer Kaydı'nın (37) yüzüne asit atmıştı. Olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında, Denizli'nin Eskihisar Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, tekstil fabrikasının ortaklarından Muzaffer K. ile iplik tedariki yaptığı öğrenilen Halil P. arasında borç meselesinden tartışma çıktı. Halil P., yanında getirdiği asidi K.'nın yüzüne fırlattı.

ÇIĞLIKLARI DUYULDU

Yüzü yanan K.'nın çığlıklarına koşan personelin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri geldi. Asit nedeniyle yüzünde ağır yanıklar oluşan K., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan Halil P. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. Halil P.'nin de eli ve yüzünde sıçrayan asit nedeniyle küçük yanıklar olduğu öğrenildi.

ASİTLİ SALDIRI ANI KAMERADA

Denizli'de bugün sevk edildiği adliyede 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan Halil P.'nin tekstil fabrikasında alacak verecek yüzünden tartıştığı Muzaffer K.'ya asit dökme anı ile ilgili güvenlik kamera K. ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında Halil P.'nin bir süre odada K. ile konuştuğu ardından da yanında getirdiği poşet içinden termosu çıkartıp, kapağını açarak K.'nın üzerine boşatması yer alıyor. Asitli saldırıyı yapan şahıs daha sonra odadan kaçtığı, arkasından da K.'nın gittiği görüldü. Yüzün de yanıklar oluşan K.'nın İzmir'de özel bir hastaneye gittiği, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.