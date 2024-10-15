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Faiz haftasında Dolar, Euro ve altından yeni zirve

Faiz haftasında Dolar, Euro ve altından yeni zirve
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ekim ayı politika faiz kararı öncesinde piyasalardaki hareketlilik sürüyor. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısında yine zirvede. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Piyasalarda TCMB'nin politika faizi karar haftasında Türk Lirası'nın değer kaybı devamediyor. 16 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.
AA Finans'ın TCMB'nin 17 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

 Olası faiz indirimine dair söylentiler zaman zaman dile getirilmiş olsa da eylül ayı enflasyon verisinin piyasa beklentilerinden olumsuz  gelmesinin ardından faiz indirimi beklentileri de ötelenmişti.

TCMB Başkan Yardımcısı Akçay da İngiliz The Economist dergisine verdiği demeçte, enflasyonun sürdürülebilir bir düşüş eğilimine girene kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini belirtti.

İşte piyasalardaki son durum

Döviz kurları

Güne 34,26 TL'den başlayan Dolar 34,26 TL'den, 

37,33 TL'den başlayan Euro 37,39 TL'den, 

44,72 TL'den başlayan İngiliz Sterlini 44,85 TL'den, 

22,94 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,96 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta, Dolar 34,27 TL'den, Euro 37,43 TL'den, İngiliz Sterlini 44,75 TL'den, Japon Yeni ise 22,92 TL'den işlem görmüştü.

Değerli metaller

Güne 2 bin 643 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 648 Dolar'dan, 

2 bin 909 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 920 TL'den, 

4 bin 895 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 957 TL'den, 

20 bin 473 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 397 TL'den, 

34,09 TL'den başlayan Gümüş ise 34,36 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 653 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 923 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 966 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 450 TL'den, Gümüş ise 34,34 TL'den fiyatlanmıştı.  

Kripto para piyasası

Güne 65 bin 288 Dolar'dan başlayan Bitcoin 65 bin 436 Dolar'dan, 

2 bin 594 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 587 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol 

Güne 74,31 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 74,32 Dolar'dan işlem görüyor. 

 

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