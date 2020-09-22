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  3. 22 Eylül 2020 12:21

Fatih Portakal'dan Bakan Koca'ya çok ağır sözler

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yakınlarının sağlık emekçilerine saldırdığı görüntüler sosyal medyada infiale yol açarken; gazeteci Fatih Portakal Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

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Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yakınları sağlık emekçilerine saldırdı. Sağlık emekçileri saldırıdan kendilerini korumak için barikat kurdu. 

Görüntüler büyük tepki çekerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

Sağlık çalışanları linçten barikat kurarak kurtuldu.    

 Koca, "Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek!" ifadelerini kullandı. 

Fatih Portakal'dan tepki

Gazeteci Fatih Portakal, Twitter üzerinden Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun gerçekleşmeyeceğini bildiği halde, bu cumleyi kurmak. Önce bu işi layıkıyla temizleyin, sonra gelecekten bahsedin. Hep aynı beylik sôzler... Nereye kadar???"

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