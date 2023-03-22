Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanlığı'na çağrı: ''En azından bu seçimde şu diplomayı gösterin''

Sözcü TV Ana Haber ile ekranlara geri dönen Fatih Portakal, dün akşamki canlı yayında, her seçim döneminde gündeme gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diplomasıyla ilgili olrak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a bir çağrıda bulunarak, "En azından bu seçimde şu diplomayı gösterin" dedi.

Türkiye'de her seçim döneminde yaşanan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması tartışmaları yeniden başladı. Sözcü TV Ana Haber'de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a seslenen Portakal, “Erdoğan’ın diploması da merak ediliyor. Eğer Cumhurbaşkanıysanız üniversite diplomanız da olması gerekiyor. Sayın Fahrettin Bey, en azından bu seçimde şu diplomayı gösterin" dedi.