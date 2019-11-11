Fatih Portakal'dan Kaftancıoğlu tepkisi: Büyük risk !

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun koruma polislerinin emniyetin talimatıyla geri çekilmesini değerlendirdi.

Koruma polislerinin geri çekilmesini 'Büyük risk' olarak gören Fatih Portakal'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki açıklaması şöyle:

"Büyük risk: @TC_icisleri #CHP il baskani @ccanannnnnn ’un resmi korumalarını geri cekmiş. İddiaya göre gerekçe de belirtilmemiş. Bakanlılığın şu andan itibaren sorumluluğu çok fazla.."

Canan Kaftancıoğlu'nun koruma polisleri geri çekildi !