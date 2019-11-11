  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Kasım 2019 20:47

Fatih Portakal'dan Kaftancıoğlu tepkisi: Büyük risk !

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun koruma polislerinin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Fatih Portakal'dan Kaftancıoğlu tepkisi: Büyük risk !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun koruma polislerinin emniyetin talimatıyla geri çekilmesini değerlendirdi.

Koruma polislerinin geri çekilmesini 'Büyük risk' olarak gören Fatih Portakal'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki açıklaması şöyle:

"Büyük risk: @TC_icisleri #CHP il baskani @ccanannnnnn ’un resmi korumalarını geri cekmiş. İddiaya göre gerekçe de belirtilmemiş. Bakanlılığın şu andan itibaren sorumluluğu çok fazla.."

Canan Kaftancıoğlu'nun koruma polisleri geri çekildi !Canan Kaftancıoğlu'nun koruma polisleri geri çekildi !

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
fatih portakal , risk , canan kaftancıoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM