Fatih Portakal'dan olay olacak ÖTV zammı eleştirisi

Zamla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a göndermede bulunan Portakal, "En kolay iş yapan bakanlik 'hazine ve maliyedir' diye düşünüyorum. Yetmediği yerde yap zammı. Ardından 2 de güzel cümle kurulsun -tünelin sonunda ışik- gibi bitti gitti" ifadelerini kullandı.

Mesajının devamında bir de soru yönelten Portakal, "Soru: 1 yıl her çeşit zamları yasaklayan kararname çıkarılsa o tünelin neresinde olunur?" diye yazdı.

Otomobilde ÖTV indirimi beklerken zam geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı

İşte Fatih Portakal'ın ÖTV zamlarıyla ilgili Bakan Albayrak'a göndermede bulunduğu sosyal medya paylaşımı:



