Fenomen dönerci haddini aştı! Atatürk'e hakaret savurdu

Sosyal medyada 650 bin takipçisi olan ünlü dönercinin sahibi, canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaretler savurdu. Bunun üzerine M.A. adlı şahıs, gözaltına alındı.

Sosyal medya platformlarında çektiği abartılı yağ dökme videoları ile adından söz ettiren ünlü dönercinin sahibi M.A., canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için ağır ifadeler kullandı.

"LAİKLİĞİ GETİREN KÖPEKLER TOPRAKLAR KAYBETTİ"

'Erzurumlu Hacı Dönerci' lakabını kullanan şahıs, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ima ederek "Osmanlı toprak kaybetmedi, laikliği getiren o köpekler topraklar kaybetti" ifadelerini kullandı.

"SİZ LAİKLER İSRAİL'E GİDECEKSİNİZ"

Bu sırada birçok kullanıcının, Atatürk'ü hedef alan şahsa tepki mesajları gönderdiği görüldü. Kendisine tepki gösteren kullanıcılara ise "Siz laikler İsrail'e gideceksiniz" diyerek tehditte bulunan şahıs, birçok kişiyi canlı yayında engelledi ve bir süre sonra da yayını sonlandırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine M.A., Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi. A., adliyeye girişi sırasında herhangi bir açıklama yapmadı.

EMNİYETTEN YAZILI AÇIKLAMA

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce M.A isimli şahsın sosyal medya platformu üzerinden yapmış olduğu söylemlerle ilgili olarak 11 Kasım 2023 günü Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda M.A isimli şahıs 5816 (Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar) sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir.”