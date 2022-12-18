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Feribot seferleri iptal! 2 gün yapılamayacak

Feribot seferleri iptal! 2 gün yapılamayacak
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Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gün feribot seferi yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında pazartesi ve salı günü planlanan seferler yapılmayacak. (DHA)

DHA

Etiketler çanakkale bozcaada gökçeada
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