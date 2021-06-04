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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı

MİT'in operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

Selahaddin Gülen, FETÖ'nün gizli yapılanmaları ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen arasındaki irtibatı sağlıyordu. Aynı zamanda elebaşı Gülen’in sözde özel kalemi olan Cevdet Türkyolu’nun kayın biraderiydi.

Yeğen Gülen, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumluları ile ilişkiliydi. Gülen’in, örgüt elebaşı Gülen’in talimatı ve örgütün gizli yapılanmasının yardımıyla Türkiye’den yurt dışına kaçmıştı. 

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Gülen "Silahlı terör örgütüne üye olma"nın yanı sıra "Küçük Yaştaki Kız Çocuğuna Cinsel Saldırı" suçundan da aranıyordu.

NÖBETÇİ MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yurtdışında yakalanıp yurda getirildi. Gülen, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Etiketler MİT operasyon fethullah gülen tutuklama Selahaddin Gülen
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