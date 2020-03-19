FETÖ'den tutuklanan Mansimov açlık grevine başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hapishaneden mektup gönderen Gurbanoğlu, açlık grevinde olduğunu duyurdu.

İşte Mansimov'un cezaevinden gönderdiği mektup:

''Birkaç aydır, hakkımda tertiplenen büyük bir komplo ile karşı karşıyayım. Beni FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantılı olmakla suçluyorlar. Bunu tezgahlayan şerefsizler 2017 yılında da aynı suçlamayla beni yıpratmak istediler ama başaramadılar. 2017 yılında hakkımda başlatılan soruşturmada her şeyimi incelediler ve 2019 yılında verilen takipsizlik kararı ile FETÖ/PDY örgütü ile hiçbir ilgim olmadığı belgeleriyle ortaya kondu. Hayatım boyunca Azeri ve Türk halkları için çalıştım. Türk milliyetçiliğim her şeyden önce geldi. Hepinizin bildiği gibi Socar ve Lukoil şirketlerine karşı başlattığım ve İngiltere’de devam eden davalar ve hukuki süreçler mevcut. Her iki davayı da kazanacağımı anladıkları için bu oyunları tezgahlayarak beni yıldırmak, korkutmak ve davalarımdan vazgeçirmeye çalışıyorlar. Bırakın bir iş adamı olmayı, bir ailenin evine sabahın köründe baskın yapıp, 18 yaşındaki kızımın uyurken odasına bile girmeye tenezzül ediyorlar. Benim Allah’tan başka kimseden korkum yok, bunu herkes bilsin. Bana yapılan, hakkımda yürütülen bu düzmece soruşturma her şeyi ile önceden kurgulanmış bir komplodan ibaret. Bunu bana yapanların kim olduklarını biliyorum ve hepsinin nasıl pis işler içinde olduğu tek tek belgeleri ile ortaya çıkacak, buna kimsenin şüphesi olmasın. Hakkımda uygulanan tüm hukuksuzlukları protesto etmek için açlık grevindeyim, yemek yemiyorum su içmiyorum ve ilaçlarımı almıyorum. Yakın bir zamanda ameliyat olmama ve halen tedavim devam etmesine rağmen ve doktorların bu konuda raporları bulunmasına rağmen beni gözaltına alıp 2 gün boyunca tuttular ve şimdi de hiçbir somut gerekçe olmadan tutuklama kararı çıkarıp cezaevine gönderiyorlar. Böyle çirkin bir leke ile yaşamaktansa şerefli bir ölümü seçip kendimi Allah’a teslim ediyorum. Hak ve adalet er geç yerini bulacaktır. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun.



Mubariz Gurbanoğlu!"