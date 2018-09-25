FETÖ'nün izdivaç genelgesi: ''Karşılıklı değil L şeklinde oturulmalı''

Sabah’ın haberine göre; Talimatlarda örgüt kataloğunun öğrencilerden gizlenmesinden, ilk görüşmede masada karşılıklı değil, daha yakın (L) biçimde oturulması gerektiğine kadar absürt boyutlara varan pek çok ayrıntı yer alıyor. Kataloğun örgüt üyelerinden gizlenmesi gerektiği belirtilen kısımda, "Öğrencilere kesinlikle elimizde bir liste olduğu veya olacağı imajı verilmemeli. 'Biz senin için uygun bir aday bulmaya çalışıyoruz' denmeli" ifadeleri yer alıyor. İstihbarat raporunda FETÖ'nün izdivaç imamları yapılanma şeması yer alıyor.

Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine göre "İzdivaç genelgesinde" ilk görüşmedeki ayrıntılardan düğün aşamasına kadar bütün ayrıntılar şöyle:

Örgütün mahrem hizmetlerdeki mensuplarına bu kataloglar kullandırılarak 100 bin evlilik yaptırdı.

İlk görüşme: Karşılıklı tanışma ve dış görünüşlere bakma görüşme. Bundan dolayı ilk görüşme sonunda adayların dış görünüş ve genel CV'leri ile ilgili bir sıkıntı kalmamalı. Karşılıklı değil, birbirlerini görebilecekleri 'L' şeklinde oturmalılar.

İkinci görüşme: Bu görüşme biraz daha uzun sürmeli ve taraflar birbirini daha iyi tanımaya çalışmalı. Bu görüşme sonunda herhangi bir sıkıntı yoksa üçüncü görüşme yapılabilir.

Üçüncü görüşme: Bu görüşmeye öğrencimiz çiçek vb. gibi bir hediye ile gelmeli ve önceden aldığı bir telefon numarası adaya takdim edilmeli ve adayında numarası çıkışta abladan alınmalı. Artık telefon aşamasına geçilebilir.

YEDİREREK ANLATILMALI

Genelgede yer alan diğer ayrıntılardan en dikkat çekenleri şunlar:

Yeni mezunlara bir yıllık müfredat içerisinde izdivaç konusunu yedirerek anlatmak gerekiyor. Bu konu ile ilgili projemiz olmalı.

Eğer bu mevzu iyi anlatılmazsa öğrencimiz farklı düşüncelere girebilir.

İzlenecek yol belirlenmeli.

ÖRGÜT DIŞI EVLİLİĞE İZİN VERİLMEMELİ

Hizmet (örgüt) dışı evlilikler grup yapılarına zarar vermektedir. Kamp programlarında sıkıntı oluşturmakta, programlara gidiş-gelişlerde, himmet konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.

Adayın fiziki özellikleri yazılmalı.

Hizmet geçmişi, yıl yıl yaptığı vazifeler ve kaldığı yerler yazılmalı.

Tanınan bir özelliği varsa formda yazılmalı.

KENDİLERİNE BIRAKILMAMALI

Yeni evlenen tüm bayanlardan kıyafet ölçülerimizle ilgili söz almalıyız.

Arkadaşları evlilik konusunda kendi hallerine bırakarak, zayi edilmemeli ve her arkadaşı mutlaka biz evlendirmeliyiz.

Hizmet hayatımızın temadisi ve güçlenmesi adına öğrencilerimizi uygun eşle buluşturmak çok önemlidir.