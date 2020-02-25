''FETÖ'nün siyasi ayağı'' anketi: 4 kişiden 3'ü bakın ne cevap verdi

Türkiye Raporu'nun paylaştığı anket, İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından her ay iki kere ülke çapında 12 ilde 1537 kişiyle yapılan çalışmanın sonuçlarını baz alıyor.

Diken'in aktardığı habere göre, 17 Şubat'ta yapılan araştırmada 'Sizce 'FETÖ'nün siyasi ayağı kimdir?' sorusuna her dört katılımcıdan üçü, yani yüzde 74.8'i yanıt vermemeyi tercih etti.

En yaygın yanıt ise yüzde 12'yle 'AK Parti' olurken, bunun ardından yüzde 4.2’yle 'CHP' ve yüzde 2.4'le 'Recep Tayyip Erdoğan' geldi.

Yanıt verenlerin yüzde 8.6'sı ise 'Bütün siyasi partilerde mevcut' yanıtını vererek, bütün siyasi partilerin bünyesinde 'FETÖ' unsurlarının bulunduğunu düşündüğünü belirtti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ’nün siyasi ayağı olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 3.7 olarak belirlendi.

AK Parti SEÇMENİ 'CHP' DEDİ

Yanıtlar, soruları cevaplayanlar içinde parti seçmenleri bazında değerlendirildiğinde, AK Parti ve MHP seçmeninin en sık verdiği yanıt ‘CHP’ oldu.

Fakat AK Parti seçmeninin en sık verdiği ikinci yanıt ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ olurken MHP seçmeninin yanıtı ise ‘HDP’ oldu.

CHP, İYİ Parti ve HDP seçmenleri arasında ise soruya verilen en sık yanıt ‘AK Parti’ olurken ikinci yanıt ‘Recep Tayyip Erdoğan’. İYİ Parti ve HDP seçmeni arasında ‘FETÖ’nün siyasi ayağının CHP olduğunu düşünen yok.

CHP seçmeninin ise yüzde 2.1’lik bölümü partinin ‘FETÖ’nün siyasi ayağı olduğunu düşünüyor.

Öte yandan, AK Parti seçmeninin yüzde 12.2’si, MHP seçmeninin ise yüzde 11.4’ü AK Parti'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı olduğunu düşündüğünü belirtti.