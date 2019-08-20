Feyzioğlu’ndan kayyım eleştirisi: ''Sandığa güvenmeliyiz''

Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı’nda 2 Eylül’de yapılacak olan yeni adli yıl açılış törenine katılma kararının ardından barolar tarafından eleştirilen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, eleştirilere Habertürk televizyonunda Didem Arslan Yılmaz’ın programında yanıt verdi.

“Baroların her eleştirisi başımızın tacıdır” diyen Feyzioğlu, “Sosyal medyadan saldırı yapan insanlar. Adliyedeki işler umurunda olmayanlar var. İşte bunlar tuzu kuru. Şezlongunda oturuyor, ayağını uzatıyor, sodasını söylüyor, elinde telefon pıt pıt hakaretini yazıyor. Klavyesini çok kahramanca kullanıyor. Baroları kast edebilir miyim? Cümlenin başlangıcına geldiğinizde demişiz: ‘baroların her eleştirisi başımızın tacıdır’”dedi.

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasını da değerlendiren Feyzioğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“4 ayda ne olmuş olabilir diye bir soru işareti koyuyorlar. İdari tasarrufla seçilmiş insanların görevden alınması halkta çok büyük tepki yaratıyor. Bunun yolu bu değil adli yol olmalıdır. Adli yolun da güvenilir olması lazım. Olması gereken açısından kanun bu yetkiyi idari makamlara vermemeli. İlla ki yargısal işlemle olmalıdır. Bağımsız, keyfilikten uzak karar veren bir yargıyı inşa etmek lazımdı.

"Hukuk her yerde aynı uygulanmalı"

“Vatandaş demokrasiye küserse bundan hepimiz sıkıntı çekeriz. Sandığa güvenmeliyiz. Demokrasiyi Türkiye’nin her santimetre karesinde eksiksiz yaşayalım. Suçsuzluk karinesini tüm vatandaşlarımız için geçerli hak olarak benimseyelim. Sözün özü; seçilmiş kişilerin idari işlemle görevden alınması ilk bakışta demokrasiyle bağdaşmıyor. Çok çok zorunlu halde bunu yapıyorsanız, hemen yargıya intikal ettirirsiniz. Vatanın her karış toprağında hukukun aynı şekilde uygulanması gerekmektedir.

“Baroların eleştirisi başımızın üstüne”

Katılma ve katılmama kararı alan tüm barolarımıza saygı duyuyoruz. Biz katılma kararı aldık ve bu kararımıza saygı duyulmasını bekliyoruz. Türkiye Barolar Birliği çatı örgüttür. Her baro kendi şehrinde tartışır, konuşur bir karar alır. Kamuoyuyla paylaşmak istiyorsa paylaşır. Bu açıklamaların mümkün olduğunca yapıcı olmasını arzu ederiz. Çoğu da bu şekilde. Barolarımızın dışında saldırılar oldu. Bunları bir kenara bırakıyorum. Barolarımızın eleştirilerini bekliyorduk, Yargıtay’a yönelik serzenişlerini bekliyorduk. Barolardan gelen tüm eleştiriler ağır olsun, olmasın başımın üstüne. Biz aynı yolda, aynı mücadeleyi yapıyoruz.

“Yargı Reformu’nda lokomotif olduk”

“Yargı reformunun tam çıkmak üzere olduğu, Türkiye’nin gerçekten sorunlarına derman anlamında büyük adımların öncesinde bunu istemeyenler var. Bunların yargı reformu çıkacak diye ödü kopuyor. Çünkü Türkiye çok önemli bir adım atacak. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin hayata geçmesi için biz avukatlar lokomotif olduk. Her zaman hukuk devleti, demokrasi, hak özgürlükler mücadelesinde en öndeyiz.

“Töreni TBB’de yapalım dedik”

“Sayın Yargıtay Başkanımıza bu tören bizde olsun dedik. Sayın Başkan ‘Türkiye’yi normalleştiriyoruz, geleneğe dönelim’ dedi. Biz açıkçası ‘Gelin Türkiye Barolar Birliği’nde yapalım’ dedik. Biz 4 senedir her yerde yapılan törene katılıyoruz. Çok net söyledim, dinleyici olarak çağrıldığımız yere gitmeyiz, diye. Konuşma imkanımız, hakkımız teslim edildiğinde gider söyleriz dedik. İsmail Başkan’la konuştuk. Gerginlikten beslenenlere rağmen hadi gelin dedik Türkiye’yi normalleştirelim.

“Başımıza bunların geleceğini biliyorduk”

“Başımıza bunların geleceğini biliyorduk. Hizmet yapacaksanız, zor bir süreçten geçiyorsunuz normalleşme adına. O paketin içinde düşünce özgürlüğüyle ilgili her suç tipinden tutuklu ya da mahkum olanların Yargıtay denetiminden geçmesi var. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin yazımında biz varız. İlk günden itibaren çalıştık ve sonucunu gördük. Orada Sayın Cumhurbaşkanı o belgeyi okudu. Bugün bize çok ağır sözler söyleyenler o gün de dediler ki, ‘Yargı reformu Külliye’de açıklanır mı?’ Rahmetli Sayın Süleyman Demirel, yargı reformunu açıklaması Başbakanlık’ta oldu. Sayın Ecevit’in açıklaması Başbakanlık’ta oldu. Bugün Başbakanlık yok, sistem değişti.”



