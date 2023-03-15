  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Fuat Oktay'dan selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun mesajı

Fuat Oktay'dan selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun mesajı

Fuat Oktay'dan selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun mesajı
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adıyaman ve Şanlıurfa'da aşırı yağışların neden olduğu selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şanlıurfa başta olmak üzere yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz, bölgede çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Etiketler Fuat Oktay sel geçmiş olsun mesaj
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
A'dan Z'ye yeni borç yapılandırması yürürlükte... İşte tüm ayrıntılar
Dolar 19 TL sınırında, altın uçtu!
Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel sonrası korkutan görüntü: Yılanlar şehre indi
4 adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonucu açıklandı
İstanbul'da kabus gibi manzara! Balıklar gitti, koyunlar geldi
Depremzedenin DASK paraları bloke edildi
Bu fiyata böyle elektrikli otomobil yok! TOGG piyasayı altüst etti
Geçici işçilere müjde, staj ve çıraklık mağdurlarına kötü haber
Nesli tükenme tehlikesindeki o sevimli canlı bakın nereden çıktı
TOGG'un fiyatı açıklandı, Erdoğan'ın o sözleri tartışma konusu oldu