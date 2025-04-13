Fuat Uğur'dan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a: ''Twerk yaparak para toplasın''

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Fuat Uğur, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için skandal bir ifade kullanarak, "çalışanlarının maaşını ödemek için sahnede twerk dansı yaparak para toplasın" dedi.

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen yazar Fuat Uğu'un 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'un AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeleri arasında yer alan Üsküdar Belediyesi'nin kadın belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında yaptığı skandal yorum şok etkisi yarattı.

Üsküdar Belediyesi tarafından belediye personeline "maaşlarınız gecikecektir" mesajları atıldığına dair iddialarla başlayan tartışmada Fuat Uğur, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için "Twerk yaparak para toplasın" dedi.

Fuat Uğur'un geçtiğimiz ay Üsküdar Belediyesi çatısı altında düzenlenen 7. Bisiklet Kadınları Çalıştayı kapsamında Afrika'dan getirilen bir konuşmacı eşliğinde kadınlara verilen "twerk" eğitimini işaret ederek yağtığı bu skandal paylaşım büyük tepki çekti.

X'teki hesabından paylaşım yapan Uğur, "Üsküdarlı kadınlar öğrensin diye Afrika’dan twerk dansı eğitmeni getirten Sinem Dedetaş, sahnede twerk dansı yaparak para toplasın Üsküdar Belediyesi çalışanlarının maaşını ödemek için. Burjuvazinin önde gelen isimlerinin bu gösteriye iyi para yatıracaklarına eminim" ifadelerini kullandı.

Uğur'un bu çirkin paylaşımı sonrasında pek çok sosyal medya kullanıcısının Uğur'a tepkisi de çok ağır olurken Uğur hakkında yasal süreç de başlatıldı.

Konuyla ilgili Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ortaya attığı, belediyemizin personel maaşlarını ödeyemediği yalanının akabinde Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş hakkında ahlaksızca paylaşım yapan bütün sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulacak, siyasetçi ve gazeteci kılığına bürünmüş bu ahlaksız kilişlerle ilgili hukuki süreç sonuna kadar takip edilecektir."