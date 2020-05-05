Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Atatürk'süz ''19 Mayıs'' paylaşımı

CHP Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan, 19 Mayıs dolayısıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına tepki gösterdi.

Belediyenin Twitter'daki paylaşımında Atatürk isminin yer almayışına tepki gösteren Kalkan, o paylaşımla ilgili şunları söyledi:

"19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı değil,19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı.Sayın @FatmaSahin bence birileri bu tarz konularla sizi ve belediyeyi sürekli gündem yapmaya çalışıyor. Bizler belediyenin bu tarz konularla gündeme gelmesinden VALLAHİ YORULDUK!!!"