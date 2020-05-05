  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Mayıs 2020 21:48

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Atatürk'süz ''19 Mayıs'' paylaşımı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında yayınladığı çekiliş paylaşımında "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" yerine "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" ifadesi kullanıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Atatürk'süz ''19 Mayıs'' paylaşımı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

CHP Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan, 19 Mayıs dolayısıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına tepki gösterdi.

Belediyenin Twitter'daki paylaşımında Atatürk isminin yer almayışına tepki gösteren Kalkan, o paylaşımla ilgili şunları söyledi:

"19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı değil,19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı.Sayın @FatmaSahin bence birileri bu tarz konularla sizi ve belediyeyi sürekli gündem yapmaya çalışıyor. Bizler belediyenin bu tarz konularla gündeme gelmesinden VALLAHİ YORULDUK!!!"

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
gaziantep , atatürk , büyükşehir belediyesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM