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Gaziantep'te ruhsatsız silah operasyonu: 269 gözaltı

Gaziantep'te ruhsatsız silah operasyonu: 269 gözaltı
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Gaziantep'te ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 269 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2024 yılı Ocak ayı içerisinde ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik yapılan operasyonda 215 adet ruhsatsız tabanca, 130 adet ruhsatsız tüfek, 90 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 435 silah ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 269 şahsa işlem yapılırken 24 şahıs ise tutuklandı.

İHA

Etiketler gaziantep ruhsatsız silah
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