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  3. 15 Ağustos 2020 13:04

Genç Parti ''kolları sıvadık'' kampanyasını başlattı

Türkiye'ye döneceğini açıklayan Cem Uzan, kurucusu olduğu Genç Parti'nin olası bir seçimde “mutlaka bir ittifakın içinde yer alacağını” söylemişti. Genç Parti teşkilatları, Uzan'ın açıklamaları sonrasında çalışmalara başladı.

Genç Parti ''kolları sıvadık'' kampanyasını başlattı
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Fransa’da 11 yıldır sürgünde olan Cem Uzan'ın önderliğinde Genç Parti çalışmalarına başladı. 2 Temmuz’da Genç Parti Olağan Büyük Kongresi’ne sanal yolla katılıp partinin manifestosunu okuyan Uzan, Türkiye’de yeniden yargılanma girişimlerinde bulunduğunu belirterek "Uygun zamanda ve doğru zamanda Türkiye'ye döneceğim" demişti.

Genç Parti'nin manifestosunun ve projelerinin açıklanmasının ardından Genç Parti teşkilatları da harekete geçti.

Genç Parti İzmir İl Başkanı Koray Günüç "Genç ol Türkiyem" çıkışıyla paylaştığı videoda "Kollarımızı sıvadık, Genç ol Türkiyem" dedi.

İşte o video:

CEM UZAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan da kendi Twitter hesabından "Ülkem için ben de kollarımı sıvadım" diyen bir genç kızın videosunu "Sen Ben Biz Türkiye'yiz" yazarak #TakımZ ve #GençParti hastagleriyle paylaştı.

İşte o video ve o paylaşım:

Cem Uzan: ''Genç Parti mutlaka bir ittifakın içinde yer alacak''Cem Uzan: ''Genç Parti mutlaka bir ittifakın içinde yer alacak''

Cem Uzan’ın bu projeleri çok konuşulacakCem Uzan’ın bu projeleri çok konuşulacak

Genç Parti'nin manifestosu açıklandıGenç Parti'nin manifestosu açıklandı

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