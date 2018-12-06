Gezi Direnişi'nin yıl dönümüdeki eylemde karar çıktı

Gezi eylemlerinin yıldönümü için yapılan gösteriye katılan 6 kişi hakkında açılan davada karar çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklara çeşitli suçlardan hapis verirken cezaları “sanıkların pişmanlık göstermemesi ve bir daha suç işlemeyeceklerine dair kanaat oluşmadığı” gerekçesiyle ertelemedi.

Gezi Direnişi'nin yıldönümü nedeniyle 2014 yılında İstanbul Taksim'de yapılan izinsiz gösteriye katılan 6 kişi hakkında açılan davada karar çıktı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar ve avukatları son savunmalarını yaptı. Söz alan sanıklar beraatlerine karar verilmesini istedi.

Son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Erkan Özcan Özen ve Seyithan Aytekin'in üzerlerine atılı sayılı "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 10'ar ay hapis cezası verdi.

Sanıklardan Fatma Özdoğan’ı 2 yıl 6 ay hapse çarptıran mahkeme, sanık Ali Tan Kutluay'ı "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarından toplam 2 yıl 4 ay 22 gün, sanık Kemal Ural ise "Görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarından 4 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme sanık Tolga Tezmen'i ise "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kasten yaralama" ve "Toplantı ve gösteri kanuna muhalefet" suçlarından toplam 5 yıl 8 ay 22 gün hapse çarptırdı.

'PİŞMANLIK GÖSTERMEDİKLERİ GEREKÇESİ'

Mahkeme sanıkların uygulanmasını istemediği için hükmün açıklanmasını geri bırakmazken; herhangi bir pişmanlık göstermedikleri gerekçesiyle cezalarının ertelenmesine yer olmadığına hükmetti.