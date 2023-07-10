Giresun'da şiddetli yağış sonrası dere taştı, mahalleyi su bastı
Giresun'un Piraziz ilçesinde şiddetli yağış sonrası dere taşarken Eren Mahallesi'ni su bastı.
İlçede etkili olan şiddetli yağış sebebiyle Ordu-Giresun arasındaki Abdal Deresi'nin debisi yükseldi.
Derenin taşması üzerine Eren Mahallesi'ni su bastı.
Mahalledeki vatandaşlar, ev ve iş yerlerini boşaltmaya başladı.
Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı mahalleye, AFAD, DSİ ve Piraziz Belediyesi ekipleri de sevk edildi.
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