Gökçeada ve Bozcaada feribot seferler iptal edildi

Kuzey Ege Denizi’nde etkili olaması beklenen fırtına nedeniyleKabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarın yapılması planlanan seferlerden bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle planlanan tarifeli bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, yarın Bozcaada'dan 22.00, Geyikli'den 23.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Kabatepe'den 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferler de yapılamayacak.