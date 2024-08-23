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Gökçeada ve Bozcaada feribotlarına ek sefer

Gökçeada ve Bozcaada feribotlarına ek sefer
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Çanakkale Boğazı ve adalar arası deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, 30 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hatlarına ek seferler koyacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesinden dolayı yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra gidiş ve dönüşler için ilave seferler konuldu.

Bu kapsamda, 30 Ağustos Cuma günü Eceabat ilçesi Kocadere köyündeki Kabatepe'den 00.05, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 ve 20.00, Gökçeada'dan 01.00, 02.00, 03.00, 05.00, 06.00 ve 22.00 saatlerinde ek seferler yapılacak.

Aynı gün diğer hattaki ek seferler ise Ezine ilçesi Geyikli beldesinden saat 04.15, 05.00 ve 06.00'da, Bozcaada'dan saat 06.00'da gerçekleştirilecek.

Ayrıca 1 Eylül'de Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00, 06.00, 10.00, 14.00, 18.00, 20.00 ve 22.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 04.00, 05.00, 06.00, 08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 22.00 ve 23.55 saatlerinde ek seferler düzenlenecek.

Feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Etiketler gökçeada bozcaada zafer bayramı Gökçeada ve Bozcaada
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