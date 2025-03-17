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Göklerdeki gururumuz ANKA 3'ten bir başarı daha

Göklerdeki gururumuz ANKA 3'ten bir başarı daha
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TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA 3 insansız hava-yer görev uçağı, ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatı ile hedefi başarıyla vurarak, kabiliyetlerine yenisini ekledi.

ANKA 3, ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatını ateşleyerek, hedefi başarıyla vurdu. Test atışına ilişkin görüntüler, TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, ANKA 3'ün yeni kabiliyetler kazanmaya devam ettiği belirtilerek, "ANKA 3 bu kez ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatını ateşleyerek hedefi başarıyla vurdu. Savunma sanayimizin gücüne güç katmakta ve gökyüzündeki hakimiyetimizi perçinlemekte kararlıyız" denildi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ANKA 3'ün ASELSAN'ın geliştirdiği LGK-82 mühimmatını başarıyla ateşlemesi, havadaki etkinliğimizi bir üst seviyeye taşıyor. Bu önemli kabiliyet kazanımı, milli mühendislik gücümüzün ve savunma sanayimizdeki kararlı ilerleyişimizin somut bir göstergesidir. Başta ASELSAN ve TUSAŞ olmak üzere, projede emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknik ekiplerimizi ve alt yüklenicilerimizi yürekten kutluyorum. Her yeni başarı, bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda attığımız adımları daha da perçinliyor" ifadelerini kullandı. 

DHA

Etiketler ANKA-3 aselsan LGK-82 mühimmatı
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