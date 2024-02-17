Göreve iade edilen 387 hakim ve savcı hakkında FETÖ incelemesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Danıştay'ın göreve iade ettiği 387 isim hakkında yeni inceleme başlattı.

Danıştay'ın, 'FETÖ ile irtibatlı' oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 450 hakim ve savcı hakkında göreve iade kararı vermesine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tepki göstermesinin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) harekete geçti.

AA'da yer alan habere göre, HSK, Danıştay tarafından göreve iade kararı verilen 387 isim hakkında yeni inceleme başlattı. Danıştay ise 'FETÖ' irtibatı gerekçesiyle meslekten ihraç edilen hakim ve savcılardan 5 bin 112'sinin dava açtığını, 3 bin 799 davada ret, 435 davada ise işlemin iptaline karar verildiğini, bunlara ilişkin temyiz başvurularının da 3 bin 448'inin karara bağlandığını duyurdu.

Danıştay'ın göreve iade kararıyla ilgili Mısır ziyaretinin dönüşünde açıklamalarda bulunan Erdoğan, Danıştay'ın bu kararının yanı sıra Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) aldığı kararları da 'hazmedemediğini' kaydetmişti.

Bu kararlara 'sessiz kalamayacaklarını' belirten Erdoğan, şunları söylemişti:

"Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi’nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor."