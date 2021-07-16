Gözaltı ve ihraç düzenlemesinde süre değişti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, OHAL yetkisi hakkında, "Gözaltı, ihraç düzenlemesi 3 yıldan 1 yıla indirildi" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı açıklamada OHAL sonrası yetki uzatılması için kanun teklifinde revizyona gidildiğini duyurdu.

Turan OHAL yetkisi hakkında, "Gözaltı, ihraç düzenlemesi 3 yıldan 1 yıla indirildi" ifadelerini kullandı.

Yine teklifle, terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması 31 Temmuz 2021’den itibaren 3 yıl daha uzatılıyordu. Bu düzenlemede süre uzatımı 3 yıl değil 1 yılla sınırlandı.

KAYYUMLUK SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyum olarak atanmasına ilişkin hüküm 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 3 yıl daha uygulanmasının öngören düzenlemede ise değişikliğe gidilmedi.