Gözaltı ve ihraç düzenlemesinde süre değişti
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, OHAL yetkisi hakkında, "Gözaltı, ihraç düzenlemesi 3 yıldan 1 yıla indirildi" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı açıklamada OHAL sonrası yetki uzatılması için kanun teklifinde revizyona gidildiğini duyurdu.
Turan OHAL yetkisi hakkında, "Gözaltı, ihraç düzenlemesi 3 yıldan 1 yıla indirildi" ifadelerini kullandı.
Yine teklifle, terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması 31 Temmuz 2021’den itibaren 3 yıl daha uzatılıyordu. Bu düzenlemede süre uzatımı 3 yıl değil 1 yılla sınırlandı.
KAYYUMLUK SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK YOK
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyum olarak atanmasına ilişkin hüküm 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 3 yıl daha uygulanmasının öngören düzenlemede ise değişikliğe gidilmedi.
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