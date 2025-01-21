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Gözaltındaki Ümit Özdağ hakkında ikinci bir suçlama daha

Gözaltındaki Ümit Özdağ hakkında ikinci bir suçlama daha
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Gazeteci İsmail Saymaz, hakkında başlatılan "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara'da gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu"yla da karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Antalya'da yaptığı konuşmada "Hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın Türk milletine verdiği zararı vermemiştir" ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ'ın bu ifadelerinden dolayı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmış ve dün akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halktv yayınında yaptığı değerlendirmede Ümit Özdağ hakkında başlatılan soruşturmanın genişletildiğini ve "Halkı kin ve nefretten" de yargılanacağını ve tutuklanma ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

 

Etiketler Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu kin ve nefret zafer partisi Ümit Özdağ
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