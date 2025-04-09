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Gümüşhane’de 4.2 büyüklüğünde deprem

Gümüşhane’de 4.2 büyüklüğünde deprem
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Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

hane’nin Kelkit ilçesinde saat 06.09’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.09 kilometre olarak ölçüldü.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Baruş açıklamasında, "Saat 06.09 itibarıyla Kelkit İlçemizde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane." ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Saat 06.09 sıralarında merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş olup deprem ilimizde de hissedilmiştir. Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz ilimizde saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

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Etiketler deprem deprem oldu gümüşhane kelkit AFAD kandilli son depremler
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