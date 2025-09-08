  1. Anasayfa
Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklama: ''Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yok''

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici görevlendirmeyle atanan Gürsel Tekin, "Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yoktur. Ben oraya kavga etmek değil, kucaklaşmak, sorunu gidermek için gidiyorum" dedi.

CHP'de İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin tedbir kararıyla görevden alınmasının ardından CHP İl Başkanlığı görevine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, mahkeme kararı, parti binasına nasıl gideceği ve hakkındaki iddialarla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre Gürsel Tekin “Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yoktur" ifadelerini kullanırken şu açıklamayı yaptı:

Parti binasındaki arkadaşlarımızla kucaklaşmaya gidiyorum. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından durdurulan mahalle seçimleri ve ilçe kongrelerinin devamını öngördü. Bu karar bizi çağrı heyeti olarak da meşrulaştırmıştır. İlçelerimiz doğası gereği bize başvuracaklar. Yani bizim bir arada olmak gibi bir görevimizin olduğunu parti yöneticilerinin bilmesi lazım.

Öfkeyle bazı arkadaşlarımızın böyle gereksiz laflar etmeleri doğrusu partiye çok zarar veriyor. CHP ilkeleri, tüzüğü neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Ben, genel başkandan randevu istemiştim. Cevap gelmedi. Oysa benimle görüşme olsaydı işler bu hale gelmezdi.  Sabah 07.00’den önce yalnız il binamızda değil, eski il binamız önünde bile içeriye girmemi engellemek için hazırlık yapılmış. Aslında telaşı, kavgayı, öfkeyi gerektirecek bir şey yok. Biz, bu evin çocuklarıyız. Bir sıkıntı, sorun var. Sorunu artırmak değil, çözmek istiyoruz.  

Bizleri il binasına sokmamak için arkadaşlarımız her türlü demokratik haklarını kullanabilirler. Çatışmaya girecek durumda değiliz. Biz, görevimizi yapacağız. Binaya saat 12.00’de gideceğiz.”

