Gürsel Tekin'den Fikirtepe çıkışı: ''Kentsel yıkım''

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Fikirtepe'deki dönüşümü takip ettiğini söyleyerek "Başladığı günden itibaren bu projenin yürüyemeyeceğini söyledim. Ne yazık ki sadece birilerine "peşkeş çekin" dercesine devlet malzeme ofisini verdiler. Fikirtepe kentsel dönüşüme değil kentsel yıkıma dönüştü. Böyle bir yapılaşmayla Fikirtepe'nin ilerlemesi mümkün değil. Devletin yapması gereken bu mağduriyetleri gidermek. Devlette devamlılık diye bir şey vardır. Sürgüne tabi tutulan bu vatandaşların kira giderlerini karşılaması lazım ve projeleri devralması gerekiyor. Bu sorunları çözecek tek merci devletin kendisi. Örnek proje diyerek gözlerimizin içine bakanın utanması lazım" dedi.

İstanbul Fikirtepe'de kentsel dönüşüm nedeniyle evleri yıkılan ve yerine yenisi yapılmadığı için sokakta kalan yurttaşlar çadırda yaşamaya başlamıştı.