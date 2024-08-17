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Hababam Sınıfı'nın 'bacaksız'ı Tuncay Akça hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı'nın 'bacaksız'ı Tuncay Akça hayatını kaybetti
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Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı olarak tanınan Tuncay Akça, aramızdan ayrıldı.

Hababam Sınıfı filminde 'Bacaksız' rolüyle bilinen oyuncu Tuncay Akça, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Akça'nın vefatına ilişkin AA muhabirine konuşan Film-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Türk sinemasının önemli bir değerini kaybettiğini belirterek, "Çok üzgünüz. Yaşı 60 olmasına rağmen çocuk ruhlu birisiydi. Neşesini hiç kaybetmedi. Hayatı boyunca hep kendinden çok başkalarını düşündü, öyle yaşadı. Sanatı, sinemayı çok seven birisiydi. Çok kıymetli bir ismi erken yaşta kaybettik." ifadelerini kullandı.

 Ünlü oyuncu, Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Hababam Sınıfı'nın 'bacaksız'ı Tuncay Akça hayatını kaybetti - Resim : 1

Etiketler hababam sınıfı bacaksız ölüm Tuncay Akça
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