  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hablemitoğlu davasında ara karar açıklandı

Hablemitoğlu davasında ara karar açıklandı

Hablemitoğlu davasında ara karar açıklandı
Güncelleme:

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı kapsamında 9 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile eski istihbaratçı Enver Altaylı yer aldı. Tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Mahkeme Başkanı KKTC'deki HTS kayıtları için gönderilen istinabe belgesine yanıt gelmediğini belirtti.

Söz alan cumhuriyet savcısı, sanık Bozkır'ın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların ise il dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedilmesini talep ederken, istinabe belgesinin beklenilmesinden vazgeçilmesi şeklinde mütalaa sundu. Ardından söz verilen sanık Levent Göktaş, "Kıbrıs'tan gelen evrakın beklenmesi son derece önemlidir. İddianamede yer alan telefon trafiğinin doğru yorumlanmasına sebep olacaktır. KKTC'ye yeni müzekkere yazılmasını talep ederim" dedi.

"Maktulü kimin öldürdüğünü ortaya çıkarmayı biz de istiyoruz"

Sanık Bozkır ise, "Keşif ve takip ile suçlanıyorum. Eskişehir'de olmadığım kamera görüntüleriyle sabittir. HTS kayıtlarının iyi bir şekilde incelenmesini istiyorum. Ben hiçbir zaman Portakal Çiçeği Sokak'ta bulunmamışım. Maktulle hiçbir zaman yan yana gelmişliğim olmamıştır. Maktulü kimin öldürdüğünü ortaya çıkarmayı biz de istiyoruz. 4,5 yıldır tutukluyum, ben artık cezamı doldurdum. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.
Diğer sanıklar Aydın Köstem, Mehmet Narin, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ise, "Takdir mahkemenindir" dedi.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Bozkır'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti. KKTC'den istenen istinabe belgesinin beklenilmesinin reddine karar veren mahkeme sanık Narin'in duruşmalardan vareste tutulmasına hükmetti. Bir sonraki duruşma ise 8 Aralık'a ertelendi.

İHA

text-ad
Etiketler hablemitoğlu Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu Necip Hablemitoğlu Necip Hablemitoğlu suikastı ara karar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Borcu olanlara müjde: 1,5 milyon kişiye af geliyor, 10 milyonu aşkın kişinin de borcu ertelenecek! Borcu olanlara müjde: 1,5 milyon kişiye af geliyor, 10 milyonu aşkın kişinin de borcu ertelenecek! Özel Sağlık Sigortaları için yeni dönem başlıyor; tepki çeken uygulama kalktı! Özel Sağlık Sigortaları için yeni dönem başlıyor; tepki çeken uygulama kalktı! Telefonundaki bir uygulama yüzünde sadece 2 saatte ise tam 366 bin TL dolandırıldı! Telefonundaki bir uygulama yüzünde sadece 2 saatte ise tam 366 bin TL dolandırıldı! Bu su kuyusundan bir vahşet çıktı! Bir kadın cinayeti daha! Bu su kuyusundan bir vahşet çıktı! Bir kadın cinayeti daha! Avrupa'da 35 yıl sonra ilk kez savaş çanları çalıyor: ''Hayatta Kalma Rehberi'' yayınlandı Avrupa'da 35 yıl sonra ilk kez savaş çanları çalıyor: ''Hayatta Kalma Rehberi'' yayınlandı Survivor Ayşe Yüksel'in başörtülü ve dekolteli peşpeşe pozları tepki çekti Survivor Ayşe Yüksel'in başörtülü ve dekolteli peşpeşe pozları tepki çekti Sular çekildi, Türkiye'nin gerçek Atlantis'i ortaya çıktı Sular çekildi, Türkiye'nin gerçek Atlantis'i ortaya çıktı Otogarda silah sesleri! Uzman çavuş, polis tarafından vuruldu Otogarda silah sesleri! Uzman çavuş, polis tarafından vuruldu Biri uzman çavuş 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaralamıştı! Saldırının detayları ortaya çıktı! Biri uzman çavuş 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaralamıştı! Saldırının detayları ortaya çıktı! Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağışlar bu illerimizi fena vuracak! Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağışlar bu illerimizi fena vuracak!
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı da, izleyiciyi de yanıltan matematik sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı da, izleyiciyi de yanıltan matematik sorusu Türk şirketine kayıtlı dev kargo uçağı iniş sırasında pistten çıkıp denize uçtu! Türk şirketine kayıtlı dev kargo uçağı iniş sırasında pistten çıkıp denize uçtu! Tam 3 gündür kayıp olarak aranan Aybüke'den güzel haber geldi Tam 3 gündür kayıp olarak aranan Aybüke'den güzel haber geldi İstanbul'un göbeğinde sarıklı cübbeli gövde gösterisi İstanbul'un göbeğinde sarıklı cübbeli gövde gösterisi Ümit Özdağ'ın ''vatandaşlık'' çıkışı gündeme bomba gibi düştü! Ümit Özdağ'ın ''vatandaşlık'' çıkışı gündeme bomba gibi düştü! İslam Memiş'ten altın fiyatları için olay olacak ''soygun'' uyarısı! İslam Memiş'ten altın fiyatları için olay olacak ''soygun'' uyarısı! Cezaevinden çocuğunu görmek için izinli çıkan anne çocuğunun gözü önünde öldürüldü! Cezaevinden çocuğunu görmek için izinli çıkan anne çocuğunun gözü önünde öldürüldü! İmamoğlu'nun zorla getirildiği diploma davasında karar açıklandı İmamoğlu'nun zorla getirildiği diploma davasında karar açıklandı KKTC'li gazeteciden skandal ifadeler: ''Türkiye Büyükelçisi yarın geri çekilmeli'' KKTC'li gazeteciden skandal ifadeler: ''Türkiye Büyükelçisi yarın geri çekilmeli'' Yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek'in son sağlık durumunu menajeri açıkladı Yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek'in son sağlık durumunu menajeri açıkladı